"Yerli bilgisayar üretimi, mühendislik birikiminin yurtta kalmasını sağlıyor"

Açıklamalarda bulunan Feray Karaman, bilgisayar teknolojisinde yerli üretim gerçekleştirmenin Türkiye'yi yalnızca tüketen bir ülke olmaktan çıkardığını belirterek, ülkenin kendi teknolojisini üretebilen bir konumda yer alması açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Yerli üretimin ekonomik kalkınmayı desteklediğini söyleyen Karaman, "Yerli bilgisayar üretimi, istihdam yaratılmasını, yerel teknolojik bilgi birikiminin gelişimini ve mühendislik bilgi birikiminin yurdumuzda kalmasını sağlıyor. Casper olarak, faaliyete başladığımız 1991'den beri, küresel çapta kalite ve teknolojiyle donatılmış ürünlerimizi yerel üretim avantajlarıyla birleştiriyoruz. Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak bu avantajımızı korumak ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak için 34 bin 500 metrekarelik alana kurulu, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden bir tanesine sahibiz." dedi.

"Bu da yeni ürünler ortaya çıkarmamızı sağlıyor ve daha az enerji tüketimi, daha düşük maliyet ve uzun ömürlü mobil işlemcili çözümlerimizle ülkemizin kaynaklarının korunması için katma değer oluşturuyoruz. Bu perspektifte, ürettiğimiz Casper Nirvana masaüstü ve 'all in one' ürün gruplarımızda ortalama yüzde 88 enerji verimliliği sağlayan ve rakiplerine göre daha düşük enerji tüketen bilgisayarlarımız sayesinde fark yaratıyoruz. Güneş enerjisi projesi (GES) yatırımımızla üretim şeklimizi değiştirecek ve Casper üretim tesislerinde tüketilen enerjinin tamamen GES üretimiyle karşılayacağız. Bunun yanı sıra, doğayı korumak ve atık miktarını azaltmak için Casper Nirvana ürün grubumuzdaki ambalajları geri dönüştürülebilir malzemelerden üretmeye başladık. İlerleyen dönemlerde bu geri dönüşüm projemizi Casper VIA ve Excalibur ürün gruplarında da uygulayarak, çevresel sorumluluğumuzu daha da genişletmeyi hedefliyoruz."