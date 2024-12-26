"Yerli bilgisayar üretimi, mühendislik birikiminin yurtta kalmasını sağlıyor"

Açıklamalarda bulunan Feray Karaman, bilgisayar teknolojisinde yerli üretim gerçekleştirmenin Türkiye'yi yalnızca tüketen bir ülke olmaktan çıkardığını belirterek, ülkenin kendi teknolojisini üretebilen bir konumda yer alması açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Yerli üretimin ekonomik kalkınmayı desteklediğini söyleyen Karaman, "Yerli bilgisayar üretimi, istihdam yaratılmasını, yerel teknolojik bilgi birikiminin gelişimini ve mühendislik bilgi birikiminin yurdumuzda kalmasını sağlıyor. Casper olarak, faaliyete başladığımız 1991'den beri, küresel çapta kalite ve teknolojiyle donatılmış ürünlerimizi yerel üretim avantajlarıyla birleştiriyoruz. Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak bu avantajımızı korumak ve kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak için 34 bin 500 metrekarelik alana kurulu, Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden bir tanesine sahibiz." dedi.

REKLAM Karaman, stratejilerinin sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedefiyle uyumlu olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye katma değer sağlamalarını mümkün kıldığını ifade etti. En son teknolojik trendleri takip etmenin, gelecekte rekabetçi kalabilmenin ve başarılı olabilmenin oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Karaman, "Küresel ölçekte, teknoloji gibi hızlı ve rekabetçi bir sektörde 30 yılın üzerinde performans göstermek, yerli bir markanın çalışanları olarak bizler için gurur verici. Müşteri odaklı stratejilerimiz, inovasyona verdiğimiz önem ve sektöre öncülük eden ürün ve hizmetlerimiz, şirketimizin sağlam temeller üzerinde büyümesine katkı sağladı." diye konuştu.

Karaman, Türkiye'nin teknoloji markası olduklarına işaret ederek, kullanıcılara en yeni ve etkili teknolojik deneyimleri ilk sunma misyonuyla hareket ettiklerini söyledi. Tüm AR-GE ve üretim süreçlerini mühendislerle yürüttüklerini kaydeden Karaman, "Gelecek dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap verebilmek ve küreseldeki trend teknolojileri yerli üretim gücümüzle kullanıcılarımıza sunmak için stratejilerimizi geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, son yılların popüler teknolojisi yapay zekayı ürünlerimizde daha etkin bir şekilde entegre etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM Karaman, bilgisayarlarda yapay zekalı uygulamaların kullanımının yaygınlaşmasıyla, ekran, ekran kartı ve NPU (neural processing unit) gibi işlem ünitelerinin gelişimini heyecanla deneyimlediklerini ifade ederek, "NPU, CPU ve GPU'ya ek olarak, yapay zeka uygulamalarını daha etkin çalıştırmaya olanak tanıyan özel bir işlem birimi olarak öne çıkıyor. Bilgisayarlarımıza NPU entegrasyonuyla yapay zeka tabanlı işlemlerin daha optimize, hızlı ve akıcı bir deneyim sunmasını hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Özellikle yapay zeka destekli görüntü işleme, sesli komutlar, veri analizi ve kullanıcı deneyimini iyileştiren uygulamaları, teknolojileriyle bir üst seviyeye taşımayı planladıklarına değinen Karaman, bu adımların teknoloji dünyasında daha güçlü bir konum elde etmelerini sağlarken, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmalarına da imkan tanıyacağını dile getirdi.

"KADIN VE GENÇ İSTİHDAMINI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞIYORUZ" Karaman, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimine destek olurken, istihdam yarattıklarını belirterek, "Ülkemizde bilgisayar sistemleri konusunda yetkin ve bilgili bir ekip oluşturuyoruz. Şu anda 500'ü aşkın çalışanımızla birlikte, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, kendi sürekli geliştiren, yeni teknolojilere adapte olan güçlü ve yetkin bir ekibiz. Bu ekip, yenilikçi ürün geliştirme, üretim süreçlerini iyileştirme ve müşteri memnuniyetini artırma konularında şirketimizin başarısının anahtarı." açıklamasını yaptı.

REKLAM Kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarının, teknoloji sektöründe fırsat eşitliği yaratma vizyonlarının bir yansıması olduğundan söz eden Karaman, "Özellikle, üst yönetim kadromuz başta olmak üzere, mühendislik ve üretim gibi kritik alanlarda kadın çalışanlarımızın oran olarak fazlalığı, teknoloji sektöründe eşine az rastlanan cinsiyet dengesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, tüm teknoloji üretim süreçlerini sürdürülebilir bir anlayışla şekillendirdiklerini ifade ederek, özellikle sürdürülebilirlik vizyonları doğrultusunda düşük karbonlu ürün geliştirme, üretim ve tedarik zincirimizdeki sera gazı emisyonlarının azaltılması noktasında da çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ürünlerini tamamen kurumların ihtiyacına göre geliştirilebildiklerini belirten Karaman, sözlerini şöyle tamamladı: