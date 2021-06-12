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Toplu taşıma araçları üreticisi Karsan, Avrupa’daki elektrikli araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Avrupa’nın 30 şehrinde hizmet veren 200 adede yakın elektrikli aracına Karsan, son olarak Almanya’nın Weilheim kentinde, daha çevreci ve sürdürülebilir bir toplu taşıma için geçtiğimiz aylarda açılan elektrikli otobüs ihalesinin de kazananı oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Almanya bayisi Quantron AG aracılığıyla yer aldığı ihalede en iyi teklifi sunan şirket olan Karsan, kentte kullanılacak olan elektrikli araçlar için, otobüs başına günlük en az 250 km’lik menzil şartı ile depolama ve şarj konularında talep edilen ihale standartlarını da karşıladı.

Weilheim Belediyesi’nin “2022 Şehir Otobüsü Konsepti” çalışmaları doğrultusunda, kentin dizel ulaşım araçlarının çevreci ve elektriklilerle değişmesi kapsamında gerçekleşen ihalenin ardından Karsan, 5 adet yüzde yüz elektrikli Atak Electric otobüsünü yılın son çeyreğinde kente teslim edecek.

230 kW güce sahip Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2 bin 400 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menzile sahip. Araç, alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.