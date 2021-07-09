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Yerli 'fintech'lerden açık bankacılıkta güç birliği

FinTech Girişim Kurucusu Insha Ventures, açık bankacılık alanında gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Ödeme kuruluşu Sipay ile yapılan iş birliği kapsamında Insha Ventures'ın Albaraka API çatısı altında geliştirdiği 4 farklı API, Sipay cüzdana entegre edildi. Böylece Sipay kullanıcıları artık Sipay cüzdan üzerinden vergi ve fatura ödemelerini gerçekleştirebilmenin yanı sıra döviz alım satımı, 7gün 24 saat para transferi yapabilecek

Yerli 'fintech'lerden açık bankacılıkta güç birliği
HABERTURK.COM

FinTech girişim kurucusu Insha Ventures ile dijital cüzdan, sanal POS, linkle ödeme gibi yeni nesil ödeme sistemlerini tek çatıda buluşturan finansal teknoloji şirketi Sipay açık bankacılık alanında güçlerini birleştirdiklerini duyurdular.

İmzalanan iş birliği kapsamında Sipay, Albaraka API çatısı altında geliştirilen FAST 7/24 para transferi, altın döviz alış-satış, fatura ve vergi ödeme API'lerini kullanabilecek. Böylece Sipay cüzdan üzerinden kullanıcılar; 7/24 para transferi, altın ve döviz alım satımı yapabilirken, vergi ve fatura ödemelerini de hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

'HEDEFİMİZ REKABERLİK İÇİNDE FINTECHLERLE BİRLİKTE BÜYÜMEK'

Açık bankacılık platformu Albaraka API'de FinTech ihtiyaçlarını gözlemleyerek çözümler geliştirmelerinin yanında bugüne kadar pek çok elektronik para ve ödeme kuruluşu entegrasyonunu da başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, "Hedefimiz yakın zamanda e-para, sigorta, kredi, yatırım ürünleri gibi ihtiyaç duyulan API'leri de portföyümüze eklemek ve tüm FinTech'lere uçtan uca regülasyon, açık bankacılık, teknoloji ve büyüme danışmanlığı vermek. Başka bir deyişle FinTech'lerin kalbine girerek birlikte büyümek istiyoruz" dedi.

Sipay Genel Müdürü Semih Muşabak ise, "Finansal teknolojilerin geleceği açık bankacılık çözümlerinden geçiyor. Döviz alım satımı ve vergi ödemeleri gibi hizmetler, dijital dünyaya finansal katılımı sağlamak için olmazsa olmaz unsurlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

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