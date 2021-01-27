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Yerli girişim şirketlere 28 milyon TL'lik tasarruf yaptırdı

Şirketlere zamandan ve mekândan bağımsız tahsilat alma imkânı sunan dijital ödeme uygulaması Alneo, 2020 yılında 225 milyon TL'yi aşan tahsilata aracılık ederken, 18 bin müşterisinin toplam 28 milyon 14 bin TL tasarruf etmesini sağladığını bildirdi. Yerli fintech girişiminin direktörü Zehra Aksoy, "Müşterilerimiz 2020 yılının başından beri ticaretlerine fiziksel POS yerine Alneo POS ile başlamış olsaydı toplam 32 milyon TL seviyesinde tasarruf da sağlayabilirlerdi" dedi

Yerli girişim şirketlere 28 milyon TL'lik tasarruf yaptırdı
HABERTURK.COM

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen ve fintech girişim olarak faaliyetlerine başlayan Insha Ventures'ın esnafa zaman ve mekândan bağımsız tahsilat alma imkânı sunan ürünü Alneo, 18 bin şirket ve esnafa 2020 yılında toplam 28 milyon TL'lik tasarruf sağladığını bildirdi.

Alneo Direktörü Zehra Aksoy, "Müşterilerimiz 2020 yılının başından beri ticaretlerine fiziksel POS yerine Alneo POS ile başlamış olsaydı toplam 32 milyon TL seviyesinde tasarruf da sağlayabilirlerdi" dedi.

Alneo'nun 2020 yılı verilerine göre geçen yıl toplam işlem adedi ise 85 bini, ulaşılan toplam tahsilat hacmi ise 225 milyon TL'yi aştı.

2020 yılında 18 bini aşkın müşteriye ulaşan Alneo'da en çok işlem adedi yapan müşterinin işlem sayısı bin 877 oldu. 2020'de en yüksek hacim yapan müşterinin tahsilat hacminin 4 milyon TL'ye yaklaştığı Alneo'da tek seferde yapılan en yüksek işlem tutarı ise 230 bin TL seviyelerinde gerçekleşti.

Ayrıca geçen yılki tahsilatların yüzde 91'i doğrudan tahsilat, yüzde 7'si SMS ile tahsilat yöntemi ile yapılırken banka ve ödeme kuruluşlarına ait 39 farklı kart türü ile işlem gerçekleştirildi.

EN ÇOK TAHSİLAT YAPILAN SEKTÖR TİCARET SATIŞ VE PAZARLAMA

Öte yandan 2020 yılı Alneo verileri iller bazında ve sektörel kırılımlar özelinde incelendiğinde geçen yıl en çok işlem yapılan iller İstanbul, Ankara, Adana, Balıkesir iken, 58 farklı sektörden en çok tahsilat yapan sektörler ise pazarlama, otomotiv, tekstil, elektrik, elektronik, inşaat, mobilya, dekorasyon ve gıda oldu. 2020'nin en yüksek işlem hacmi ve işlem adedine sahip günü 29 Aralık 2020, en çok işlem yapılan saat aralığı ise 13.00-17.00 olarak gerçekleşti.

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