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TOGG'un bagaj kapağını yerli firma üretecek

2022 yılında yerli otomobili yollara çıkaracak Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),yeni bir tedarikçi ile el sıkıştı. Şirketin tedarikçileri arasına katılan Karel Elektronik Sanayi, yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesini tasarlayıp üreteceğini bildirdi. Karel'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır" denildi

Yerli otomobile yeni tedarikçi
HABERTURK.COM

Karel Elektronik Sanayi, yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarlayıp üretileceği bildirildi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık. Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır" denildi.

Bu adım ile Karel'in TOGG'un tedarikçileri arasında yer aldığı belirtilirken, "Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır" ifadesi kullanıldı.

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