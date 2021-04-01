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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Volkswagen ve Mercedes'in eski baş tasarımcısı Murat Günak'ın Tasarım Lideri olarak ekiplerine katıldığını açıkladı.

TOGG'dan yapılan açıklamada "#YeniLigeYolculuk’a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak 1 Nisan itibariyle TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı" ifadeleri yer aldı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

1957 İstanbul doğumlu Murat Günak Ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra, yurt dışında, Kassel'deki Hochschule für Bildende Künste'de (Güzel Sanatlar Akademisi) endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde Claude Lobo ve Patrick Le Quément idaresi altında çalıştı, Ford tarafından sponsor olunan Otomotiv Tasarım Ustası ödülüne layık görüldü.

Mezun olduktan sonra iki yıl Ford Almanya'da çalışmış ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yaptı. Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı ve 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.

Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu Tasarım Ekibi'ne katıldı ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev aldı. Görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumluydu. 2007'de Volkswagen'deki eski çalışan Walter de'Silva ile yer değiştirdi.

Danışman şirketi MGMO GmbH aracılığıyla Temmuz 2008 ve Ocak 2009 arasında Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Fransa'da 2011-2013 arasında üretilen "Mia electric" adlı yeni bir elektrikli araç projesine katıldı.