Güvenli şehir teknolojilerine yönelik olarak yüz ve plaka tanıma ile hız ve park ihlali tespiti gibi çözümler geliştiren Ekin Teknoloji, Almanya, İsviçre, Meksika, Brezilya, Malezya’ya yazılım ihracatına başlıyor.

Son 2 yılda Türkiye’nin bilişim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan şirketi olduklarını belirten Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, Ortadoğu ve Kafkaslar’ın ardından 2019 yılı ile birlikte yeni bölgelere de açılacaklarını belirtti.

Ekin, “Almanya, İsviçre, Meksika ve Malezya’da ilk siparişlerimizi aldık. Japonya ve Singapur’da görüşmelerimiz devam ediyor. Avrupa’da birden fazla ülkede ve ayrıca ABD’de ürünlerimiz test ediliyor” dedi.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Stuttgart, Zürih, Bakü ve New York’ta da ofislerinin olduğunu söyleyen Ekin, ABD’de pazarına yönelik olarak bu ülkede 240 gündür devam eden testlerde 10 milyondan fazla plakayı tanıdıklarını söyledi.

Geliştirdikleri çözümle sundukları ve araç üzerine takılabilen tepe lambasıyla plaka tanımayı, yüz tanımayı ve bunların bildirimini yapabildiklerini aktaran Ekin, güvenli şehir teknolojilerinde yerli mühendislik ile geliştirdikleri çözümlerin 10 ülkede 22 şehirde güvenlik güçleri, alışveriş merkezleri ve belediyeler gibi birim tarafından kullanıldığını aktardı.

‘REKABETİN ÖNÜ AÇILMALI’

Yurtdışı odaklı çalışmakla birlikte iç pazarda Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sistemlerinin kurulu olduğunu söyleyen Ekin, şunları söyledi: “Güvenlik söz konusu olunca bazı hassasiyetlerin olması gayet doğal. Ancak kamunun güvenlik teknolojilerinde yerli şirketlerin rekabetinin önünü açmasının teknoloji geliştirilmesi ve pazara sunulmasını hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.