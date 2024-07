Yeşilçamın güzel yıldızı Feri Cansel'in acı sonu

Feri Cansel, başrolü en çok Sadri Alışık ile paylaştı.

1970'lerin ilk yılından itibaren her evin damına kurulan her yeni anten, bütün sinemacılar gibi Feri Cansel için de büyük bir tehlike arz ediyordu.

Her anten, çekilen film sayısını biraz daha azaltıyordu.

TV yaygınlaşmış, evlerin baş köşelerinde yerini almaya başlamıştı.

Hal öyle olunca da insanlar, sinema salonlarına gitmekten vazgeçmeye başlamıştı.