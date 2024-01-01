Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık 2023 TV yayın akışı
2023'ün son gecesini evde geçirecek olanlar için yılbaşı özel TV yayın akışı belli oldu. Arkadaşlarıyla ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenler TV yayın akışını araştırıyor. Peki, 31 Aralık TV yayın akışı ile bu gece hangi programlar var?
Yılbaşını evde geçirecekler 31 Aralık TV yayın akışını merak ediyor. Her kanalın yılbaşı özel programı eğlenceli sahnelerle yayınlanacak. İşte birbirinden renkli programların yer alacağı SHOW TV, TV8, Kanal D, ATV ve Star TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI
"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.40'da ATV'de.
"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.
TV8 YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI
Saat 20.00'de O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı TV8'de ekrana gelecek.
Jüri koltuğunda ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında; Evrim Alasya, Ceren Kararkoç, Enis Arıkan, Devrim Özkan, Gupse Özay, Özgü Kaya, İbrahim Büyükak gibi ünlü isimler konuk olacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI
Saat 20.00'de Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı özel programı Star Kanal D'de ekrana gelecek.
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de, yılbaşı gecesi Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan& Göknur ve Mustafa Taş konuk olacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI
Saat 20.00'de İbo Show Yılbaşı özel programı Star TV'de ekrana gelecek.
İbo Show'un yılbaşı özel programına ise Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar konuk olacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI
Saat 21.55'de Lingo TürkiyeYılbaşı özel programı TRT 1'de ekrana gelecek.
TRT 1'in sevilen yarışma programı Lingo Türkiye'de yılbaşı gecesi; Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Emre Kıvılcım, Melis Sevin, Fettah Can, Berk Atan, Doğu Demirkol, Cansu Kurtçu, Meltem Akçöl, Eser Eyüboğlu, Hüseyin Sevimli ve Merih Öztürk konuk olacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI
Saat 20.00'de Güldür Güldür Show Yılbaşı özel programı Show TV'de ekrana gelecek.
Sevilen programda Norm Ender 100.yıl Marşı - Parla, Sürahi hanım yılbaşı partisi, Metin-Eda Özülkü, Sibel Alaş, Jale ve Seyyal Taner ve Nazan Öncel gibi birbirinden renkli konuklar yer alacak.