"SONRA DA GEZMEYE GÖTÜRDÜK"

Ardından kızıyla yürüyüşe çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy; "Sonra da gezmeye götürdük Miloşu" dedi. 38 yaşındaki oyuncu, daha sonra takipçilerine; "Dualarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için" sözleriyle seslendi.