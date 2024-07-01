Yıldız Çağrı Atiksoy kızına mevlit okuttu
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, kızları Milena'yı zor bir doğum sonrası mayıs ayında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Atiksoy, kızının 40'ı için mevlit okuttu
2022'de nikâh masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, kızları Milena'yı 2024'ün Mayıs ayında kucaklarına almıştı.
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının 40'ı için mevlit okuttu.
"KIZÇEMLE 40'INCI GÜNÜMÜZ"
O anları, sosyal medya hesabından yayımlayan Yıldız Çağrı Atiksoy; "Bugün kızçemle 40'ıncı günümüz. Önce 40 uçurması banyosu sonra da mevlidimiz olacak. Sizlerin de duası bizimle olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Bazı meslektaşlarının aksine bebeği Milena'nın yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Yıldız Çağrı Atiksoy, kızı ile çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.
"SONRA DA GEZMEYE GÖTÜRDÜK"
Ardından kızıyla yürüyüşe çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy; "Sonra da gezmeye götürdük Miloşu" dedi. 38 yaşındaki oyuncu, daha sonra takipçilerine; "Dualarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için" sözleriyle seslendi.