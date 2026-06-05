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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yılın haberi ödülünü Habertürk Editörü Ahmet Hamdi Girgin kazandı

        Yılın haberi ödülünü Habertürk Editörü Ahmet Hamdi Girgin kazandı

        Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, İstanbul AKM'de sahiplerini buldu. Habertürk Ekonomi Editörü Ahmet Hamdi Girgin'in "Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok" başlıklı manşeti, jüri tarafından "Yılın İnternet Haberi" ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 21:22 Güncelleme:
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        EGD'den haberturk.com'a büyük ödül

        Türkiye’nin dört bir yanından ekonomi gazetecilerinin üye olduğu Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği 18'inci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni İstanbul AKM’de gerçekleştirildi.

        Bu çerçevede Habertürk Ekonomi Editörü Ahmet Hamdi Girgin’in 'Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok' manşetiyle yayımlanan haberini 'yılın internet haberi' olarak seçti.

        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok Haberi Görüntüle

        Söz konusu haber, Türkiye’nin en önemli sokak lezzetlerinden kokorecin üretimindeki denetim ve standart eksikliğini ele aldı. Haberde, kokorecin uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas tarafından dünyanın en iyi üçüncü sakatat yemeği seçilmesine rağmen, ürünün resmi bir tanım ve standarda sahip olmaması nedeniyle hileye açık hale geldiği vurgulandı.

        Haberde görüşlerine yer verilen kokoreç üreticisi Erdal Aslanboğa, ithal bağırsakların kokoreç üretiminde kullanılabildiğini, tüketicilerin ürünün kaynağı konusunda yeterince bilgilendirilmediğini ve sektörde daha sıkı düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Haber, gastronomik değeri yüksek bir ürünün üretim zincirindeki denetim boşluklarını ortaya koyarken, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği konularına dikkat çekti.

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