Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman? 2024 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?
Yılın ilk Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda gündeme dair birçok konu ele alınacak. 18 Aralık Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti. Böylelikle yılın son Kabine Toplantısı 6 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. İşte 2024 yılın ilk Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih...
Yeni yılın gelişiyle birlikte yılın ilk Kabine Toplantısı tarihi birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kabinenin gündem maddeleri arasında; emekli, memur zammı ve evlilik kredisi gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Peki, "Yılın ilk Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplantısı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Normal şartlarda geçtiğimiz haftada düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle yapılamamıştı. Bilindiği gibi yılın son Kabine Toplantısı 6 Aralık tarihinde gerçekleşmişti.
Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.