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Yılın ilk yarısında 1,3 milyon taşınmaz satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde yılın ilk yarısında 598 bin 555'i konut olmak üzere 1 milyon 307 bin 730 taşınmaz satışının gerçekleştirildiği belirtildi

10.08.2018 - 13:58 | Güncelleme: AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 yılı Ocak-Haziran aylarında tapuda 4 milyon 525 bin 890 işlem yapıldı.

Buna göre, yılın ilk 6 ayında 598 bin 555' konut, 221 bin 149'u arsa, 58 bin 10'u iş yeri, 19 bin 521'i tarla ve 410 bin 495'i diğer işlemler olmak üzere tapu müdürlüklerinde toplam işlem sayısı 1 milyon 307 bin 730'a ulaştı. En çok satış ise mart ayında (236 bin 588 işlem) yapıldı.

KONUT SATIŞINDA İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ

Genel Müdürlüğün verilerine göre, yılın ilk 6 ayında konut satış rakamlarında başı çeken 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

İstanbul'da 95 bin 941, Ankara'da 61 bin 956, İzmir'de 36 bin 197, Antalya'da 27 bin 243, Bursa'da ise 23 bin 515 konut satıldı.

Arsa satışlarında ise 35 bin 491 işlemle İstanbul, 14 bin 692'yle Ankara, 9 bin 109'la İzmir, 8 bin 737'yle Antalya ve 8 bin 96 satışla Konya listenin ilk 5 sırasında yer aldı.

TAPU'DAN HAZİNE'YE 6,2 MİLYARLIK KATKI

Öte yandan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Hazine'ye bu yılın ilk 6 ayında 5 milyar 665 milyon 615 bin 534 lirası tapu harcı, 495 milyon 148 bin 799 lirası döner sermaye harcı ve 52 milyon 880 bin 82 lirası damga vergisi olmak üzere 6 milyar 213 milyon 644 bin 415 liralık katkı sağlandı.

 

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