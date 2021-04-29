Yılmaz Vural: “Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBB Erzurumspor
ABONE OL

Yılmaz Vural: “Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçına odaklanacaklarını ifade ederek, “Bugünkü maçı şansı olan kazandı, oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi

Yılmaz Vural: “Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız”

Süper Lig’in 38. haftasında BB Erzurumspor, evinde Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vural, “Maç öncesi iki takım da aynı puanda ve rakip her zamanki gibi geri çekilmiş bir oyun tarzıyla kontra oynamayı düşünürken Cenk’in ceza sahasına girerken düşürülüşü ve 5’inci dakikada attığımız mükemmel bir gol. Sonrasında enteresandır 7. dakikada onların sağdan kesip Visca’nın auta giden pozisyonu var. 18. dakikada bizim Gomes’in düşürülmesiyle görülen kırmızı kart maçın kırılma noktası oldu. Yani takımın o ana kadar ki maç temposu bir anda farklı hale geldi. 10 kişi kalan takım kontrollü oyun, hiç düşünmediğimiz tarzda 10 kişi kalma, bize değil onlara avantaj sağladı gibi oldu. Onları 2, bizim üç pozisyonla devre oldu. Soyunma odasına girdiğimizde rakip çıkarken biz de tabii ikinci santrforu oyuna soktuk. 46. dakikada oyunun yine kırılma noktası oldu. Gomes’in çok net vuruşla gol yapması gerekirken topu dışarı attığı pozisyon. Akabinde 58. dakikada penaltı oldu. Tabii biz göremiyoruz, hocam da göremedi ki pozisyon geçtikten sonra VAR’a gidildi. Demek ki Cüneyt Çakır, VAR’a gidilmesi şeklinde değerlendirdi...

Penaltı atıldı, kaleci kurtarabilirdi ama olmadı. Biz olayı değiştirebilmek adına çalışırken iyi pozisyon bulduk. 84. dakika bizim yıkımımız oldu. Biz çok kalabalık olduğumuz yerden topu uzaklaştırdık, onlar da akıllı kullandılar. Guldbrandsen’in attığı golle 2-1 kazandılar. Kazanırken neşe içinde konuşurken, kaybederken neşe içinde konuşulmuyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Psikolojisi çok farklı bir oyundu. 1-0 öne geçmeyi avantaj görüp öyle davranmasak daha atak oynasaydık daha farklı olabilirdi. Sonuç olarak kaybettik. Ben üzülme lafını hiç sevmiyorum bir maçtan sonra üzülme işini kabul eden bir adam değilim. Bir ders çıkaracağız. Öyle bir durumdayız ki hep kazanmak zorundayız. Bu maçı kazanmasan yandın diye bir durumdayız. O yüzden de oyuncular bu atmosfere daha iyi hazırlayıp, kazanacak hale gelmesini sağlayarak Fenerbahçe maçını oynayacağız. Ben çocuklarımı kutluyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TFF'den Fatih Terim'e cevap
FUTBOLTFF'den Terim'e cevap
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL"Bana göre yılın futbolcusu"
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı CANLI | Son dakika: muhtemel 11'ler
FUTBOLFenerbahçe'nin 11'i
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOLMesut Özil sürprizi
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, defans oyuncularının uyumundan memnun
FUTBOLÇağlar'dan takım arkadaşlarına övgü
Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması
FUTBOLBeşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
FUTBOLKartal ara vermedi
Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik
FUTBOL"Laf olsun diye gelmedik"
BB Erzurumspor: 1 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBaşakşehir hayata döndü
Beşiktaş Kulübü'nden mali genel kurul açıklaması
FUTBOLBeşiktaş'tan mali genel kurul açıklaması