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        Haberler Spor Futbol Yılmaz Vural, Menemen FK ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Yılmaz Vural, Menemen FK ile anlaştı

        Menemen FK, teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:54
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı.

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        Menemen FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için profesyonel futbol camiamızın en tecrübeli isimlerinden Yılmaz Vural ile anlaşma sağlamıştır. Vural ve ekibine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Deneyimli teknik adam, en son Yeni Malatyaspor'da görev almıştı.

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