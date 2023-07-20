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Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile adaylar YKS sınav sonuçları sorgulama işlemini osym.sonuc.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirebiliyorlar. 2 ve 4 yıllık üniversitelerde lisans ve ön lisans bölümleri için adayların tercih süreci başlayacak olan adaylar "YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 200, 225, 250, 275, 300 taban puanı ile alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin başarı sıralaması ve kontenjanlarına ilişkin merak edilenler...