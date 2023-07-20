YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan üniversiteler, 20 Temmuz günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Üniversite sınav sonuçları ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar 200, 225, 250, 275, 300 taban puanı ile alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte YKS YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan üniversiteler ve bölümler hakkında merak edilenler...
Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile adaylar YKS sınav sonuçları sorgulama işlemini osym.sonuc.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirebiliyorlar. 2 ve 4 yıllık üniversitelerde lisans ve ön lisans bölümleri için adayların tercih süreci başlayacak olan adaylar "YKS 200, 225, 250, 275, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 200, 225, 250, 275, 300 taban puanı ile alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin başarı sıralaması ve kontenjanlarına ilişkin merak edilenler...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
200,225,250,275,300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?
YKS sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından 200, 225, 250, 275, 300 puanla alım yapan2 yıllık ve 4 yıllıküniversite taban puanları araştırmalara başlandı.
Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;
2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.
2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.