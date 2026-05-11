Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 NE ZAMAN? YKS sınavı hangi gün yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

        YKS 2026 NE ZAMAN? YKS sınavı hangi gün yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrencide Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı artmaya başladı. Sınava sayılı günler kala adaylar, YKS ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Peki YKS sınavı hangi gün yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken, milyonlarca öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı sardı. Sınav tarihine kısa bir süre kala adaylar, YKS’ye ilişkin yapılacak duyuruları dikkatle izliyor. Peki YKS ne zaman gerçekleştirilecek, sınav giriş belgeleri hangi tarihte erişime açılacak? Tüm detaylar haberimizde.

        2

        YKS 2026 NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haziran ayının üçüncü hafta sonunda düzenlenecek. Üniversite adaylarının katılacağı sınav süreci, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç oturumdan oluşan sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Cumartesi günü uygulanırken, diğer iki oturum ise Pazar günü yapılacak.

        3

        YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS kapsamında adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda, sınavın 20 Haziran’da başlayacak olması nedeniyle 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 10-11 Haziran 2026 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulması öngörülüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini kolaylıkla temin edebilecek.

        4

        YKS 2026 OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

        TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15

        AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15

        YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45

        ÖNERİLEN VİDEO

        Banu Alkan'a kira davası

        Oyuncu Banu Alkan, kardeşi üzerine kiralanan evin aidat borçları nedeniyle mahkemelik oldu

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!