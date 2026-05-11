YKS 2026 NE ZAMAN? YKS sınavı hangi gün yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrencide Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı artmaya başladı. Sınava sayılı günler kala adaylar, YKS ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Peki YKS sınavı hangi gün yapılacak, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
YKS 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haziran ayının üçüncü hafta sonunda düzenlenecek. Üniversite adaylarının katılacağı sınav süreci, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üç oturumdan oluşan sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Cumartesi günü uygulanırken, diğer iki oturum ise Pazar günü yapılacak.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS kapsamında adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda, sınavın 20 Haziran’da başlayacak olması nedeniyle 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 10-11 Haziran 2026 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden duyurulması öngörülüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini kolaylıkla temin edebilecek.