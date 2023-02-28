YKS sınav ve başvuru ne zaman, ertelendi mi? YKS tarihi ve konu hakkındaki güncel açıklamalar yeniden gündeme geldi. Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12. sınıf ikinci dönem konularının üniversite sınavına dahil edilmeyeceği açıkladı. Bu gelişmenin ardından 2023 AYT, TYT, YDT üniversite sınavı başvuru tarihleri araştırmaları arttı. İşte, ÖSYM ile YKS 2023 başvuru tarihleri ve başvuru kılavuzu hakkında merak edilen güncel bilgiler...