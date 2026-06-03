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        Haberler Bilgi Gündem YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026: ÖSYM AİS YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026: ÖSYM AİS YKS sınav yerleri açıklandı mı?

        YKS için geri sayım sürerken, milyonlarca üniversite adayı gözünü sınav giriş belgelerine çevirdi. 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar, "YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Üniversite hayali kuran adaylar için kritik süreç hız kazandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak 2026 YKS öncesinde sınava katılacak adaylar, sınav merkezi ve salon bilgilerinin yer aldığı giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. 20-21 Haziran’da gerçekleştirilecek sınav maratonu öncesi gözler ÖSYM’ye çevrilirken, sınav giriş yerlerine çevrildi. İşte bilgiler...

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        YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav giriş yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce kamuoyuyla paylaşılıyor. ÖSYM’nin gelenekselleşmiş uygulamasına göre, 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini öğrenebilecekler.

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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        YKS SINAV TARİHLERİ 2026

        TYT, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

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        AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

        YDT, 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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