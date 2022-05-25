YKS için geri sayım sürerken başvurusunu tamamlayan üniversite adayları gözünü sınavın yapılacağı tarihe çevirdi. ÖSYM organizasyonluğunda gerçekleşen YKS sınavı bilindiği gibi her sene haziran ayında yapılıyor. Üç oturumda gerçekleşen YKS sınavı TYT, AYT, YDT gibi oturumlardan oluşuyor. Peki YKS sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi yayınlandı. Tüm merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...