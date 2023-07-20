YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 | YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM 2023 Üniversite YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 | YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM 2023 Üniversite YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversiteye giriş kapsamında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi "www.osym.gov.tr" üzerinden açıklandı. Açıklanan sonuçlar ile YKS tercih işlemleri başlayacak. Adaylar YKS taban puanları, üniversite kontenjanları ve başarılı sıralamasına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS tercih tarihleri...

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YKS TERCİH VE KONTENJAN ÖN KILAVUZU YAYIMLANDI

2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

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