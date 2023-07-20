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        Haberler Gündem YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 | YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ÖSYM 2023 Üniversite YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 3,5 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 17 ve 18 Haziran'da düzenlenen üniversite sınavının ardından YKS sonuçları 20 Temmuz itibarıyla açıklandı. Öğrenciler üniversite taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanları ışığında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS tercih kılavuzu ile YKS tercih tarihleri hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 17:20
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        Üniversiteye giriş kapsamında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi "www.osym.gov.tr" üzerinden açıklandı. Açıklanan sonuçlar ile YKS tercih işlemleri başlayacak. Adaylar YKS taban puanları, üniversite kontenjanları ve başarılı sıralamasına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS tercih tarihleri...

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        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

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        YKS TERCİH VE KONTENJAN ÖN KILAVUZU YAYIMLANDI

        2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

        KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

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        ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN AÇIKLAMA!

        "Soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır"

        Sınava ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını duyurdu.

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        Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu:

        "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

        3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

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