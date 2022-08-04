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Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

Ünlü oyuncu İrem Erkaya, bir dönemin sevilen dizisi Acemi Cadı'da canlandırdığı Rüya karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Merve Boluğur, Nergis Kumbasar, Çağkan Çulha ve Şenay Gürler gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizi ile adını geniş kitlere duyuran Erkaya, adeta bambaşka birine dönüştü. Yılan Hikayesi, Zeybek, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi dizilerde de ekran karşısına geçen Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte, Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın inanılmaz değişimi...

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  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya son haliyle gündeme geldi. 
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    İlk bölümü 7 Temmuz 2006 yılında Kanal D ekranlarında yer alan dizi 21 Aralık 2007 yılları arasında yayınlandı.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    İrem Erkaya, fantasik ve komedi türündeki Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı rol ile hafızalara kazındı.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    Başrollerinde Nergis Kumbasar, Çağkan Çulha ve Şenay Gürler gibi isimlerin yer aldığı dizi Merve Boluğur'un tanınmasını sağlamıştı.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    Dizinin dikkat çeken isimlerin biri ise sakarlığı ve sempatikliğiyle akıllarda yer edinen Rüya karakteriydi.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    Dizide Ayşegül'ün en yakın arkadşaını canlandıran ünlü oyuncu kızıl saçları ile dikaktleri üzerine çekmişti. 
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü isim uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nü bitiren dizinin Rüyas'sı modern dans eğitimini de tamamladı.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    Dizide Toygar'ı kendine aşık etmeye çalışan liseli bir genç kızı canlandıran Erkaya, yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    Daha önce Yılan Hikayesi, Zeybek, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi dizilerde de rol alan Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın değişimi herkesi şaşırttı.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    Şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev alan oyuncun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    Kızıl saçlarını boyatan Acemi Cadı'nın Rüya'sı adeta bambaşka biri oldu.
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

    İşte, Acemi Cadı'nın Rüya'sı son hali...
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!
  • Yok böyle değişim! Acemi Cadı'nın Rüya'sının son haline çok şaşıracaksınız!

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