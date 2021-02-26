Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Yoksulluk sınırı 8.856, açlık sınırı 2.719 lira oldu

Türk-İş'in araştırmasına göre, şubat ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı 8 bin 856 lira oldu.

Yoksulluk sınırı 8.856, açlık sınırı 2.719 lira oldu
AA

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın şubat ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bu ay için 2 bin 719 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 8 bin 856 lira oldu. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 3 bin 297 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,53 artış gösterdi.

Yılın ilk iki ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 4,98'i bulurken gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 20,44 oldu.

SÜT FİYATINDAKİ ARTIŞ DEVAM ETTİ

Süt, yoğurt, peynir grubunda, süt fiyatındaki artış bu ay da devam etti yoğurt ve peynir ise fiyatı geçen aya göre değişmedi.

Kıyma ve kuşbaşı et fiyatı aylar sonra artış gösterdi. Buna karşılık sakatat ürünleri ve tavuk fiyatı aynı kaldı. Balık fiyatları geçen aya göre arttı. Yumurta ve bakliyat ürünlerinin fiyatı ise değişmedi.

Sebze-meyve fiyatları kış koşullarının da etkisiyle ortalamada arttı. Bunda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının hafta içine kayması ve semt pazarlarına çıkan kişi sayısının azalması etkili oldu.

Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,62 liradan yüzde 9,52'lik artışla 7,25 liraya çıktı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,34 lira olurken ortalama meyve fiyatı 7 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur gibi ürünlerin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmezken, irmik fiyatları artış gösterdi.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay aynı kaldı. Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, pekmez, tuz ve salça fiyatı bu ay fiyatı değişmeyen gıda ürünleri oldu. Şekerin fiyatı ise arttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Restoranlar 1 Mart'ı bekliyor - Haberler
İŞ-YAŞAMRestoranlar 1 Mart'ı bekliyor
140 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
İŞ-YAŞAMDestek ödemeleri bugün başlıyor
Oluklu mukavva ambalaj sektörü 2020'yi büyümeyle kapattı
İŞ-YAŞAMOluklu mukavvada yüzde 12 büyüme
SON DAKİKA: Enflasyonu artırmayan ek vergi gündeme gelebilir
İŞ-YAŞAMEnflasyonu artırmayan vergi artışı
Dış ticaret açığı sert düştü
İŞ-YAŞAMDış ticaret açığı sert düştü
Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu - haberler
İŞ-YAŞAMVehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu
Son dakika: Pandemi evlilikleri vurdu - TÜİK verileri
İŞ-YAŞAMEvlilikleri salladı
Şubeye gitmeden DenizBank müşterisi olma dönemi başlıyor
İŞ-YAŞAMŞubeye gitmeden banka müşterisi olunabilecek
TCMB: Para politikası duruşunda yegâne araç faiz
İŞ-YAŞAMPPK özetinde "zorunlu karşılık" vurgusu
İSO'dan yeni finansman modelleri önerisi
İŞ-YAŞAMİSO'dan yeni finansman modelleri önerisi