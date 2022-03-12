Yolcu dolu minibüs buzlanan yolda büyük tehlike atlattı 0:00 / 0:00

İHA

Karabük genelinde kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı bölgelerde adeta buz pistine dönen yollarda çok sayıda araçlar kayarak kazalara neden oldu. Rampa aşağı inmekte oldukça zorluk yaşayan sürücüler tuzlama yapılmadığından tepkilerini ortaya koydu.

100. Yıl mahallesinde rampa aşağıya inen yolcu dolu minibüs kayma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Yolcuların büyük panik yaşadığı anlarda dönerek duran minibüsteki yolcular korkudan minibüsten indi. 5000 evler semtinde ise aynı manzaralar yaşandı.

Yokuş aşağıya inmeye çalışan araçlar kaydı, bazı ise kaza yaptı. Kentin değişik noktalarından meydana gelen buzlanma nedeniyle 50’den fazla araç maddi hasarlı kazaya neden oldu.

Buzlu yollar araçlar kadar insanlarda yürümekte güçlük çekerken, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.