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Younes Belhanda'nın yeni kulübü belli oldu!

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon devam ederken feshedilen Younes Belhanda'nın yeni durağı da belli oldu! Faslı yıldız, Ligue 1 ekiplerinden Montpellier ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Younes Belhanda'nın yeni kulübü belli oldu!

Younes Belhanda, eski kulübü Montpellier ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Türkiye'de Trabzonspor'dan, Fransa'da OGC Nice ve bazı Ortadoğu kulüplerinden teklif alan Younes Belhanda, Montpellier'yi seçti. Mali açıdan en iyi teklifin Nice'den geldiği ancak Belhanda'nın Montpellier ile gönül bağı olduğu için böyle bir tercih yaptığı belirtildi.

Belhanda, Montpellier Başkanı Laurent Nicollin'in tesis kapılarını da şartsız bir şekilde kendisine açması nedeniyle minnettar olduğu ve bu hareketin onu çok etkilediği vurgulandı.

MARTTA GALATASARAY'DAN GÖNDERİLDİ

Galatasaray'ın 2017 yazında Dinamo Kiev'den 10 milyon euro bonservisle transfer ettiği Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 131 maça çıkıp 22 gol attı ve 26 asist yaptı.

Bu sezon Galatasaray forasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için 10 Mart 2021'de takımdan gönderilmişti.

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