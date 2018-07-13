Dünyanın en büyük video barındırma sitesi YouTube ile oyuncuların bir numarası Twitch arasında bir süredir süren soğuk bir savaş var. İki platform da kullanıcılara benzer içerik üretme fırsatlarını veriyor ancak Twitch yayıncıları, kendi videolarını YouTube’daki kanallarına yüklemek konusunda ısrarlı.

Şimdiye kadar aynı videoların iki platformda da olması konusunda önemli bir sorun yaşanmadı ancak YouTube’un birkaç kullanıcının hesabını sonlandırmasıyla her şey değişti. Hesabı kapatılan kullanıcılar, bu durumun bazı Twitch yayınlarının kesitlerini YouTube’a yükledikten sonra başlarına geldiğini dile getirdi ve öncesinde hiçbir uyarı almadıklarını söylediler.

Hesapları kapatılan Surny, Linus Tech Tips ve Aztrosizt isimli önemli kullanıcılar, YouTube’un bu konuda kısıtlaması olmadığını, hiçbir kuralı ihlal etmediklerini söyleyerek kendilerini savundu. Bir süre sonra bazı hesaplar tekrar açıldı ancak Twitch yayınlarının endişesi sürüyor.