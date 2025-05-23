Yozgat'ta 1800 rakımdaki Çerçialan Göleti doğaseverleri ağırlıyor

Ankara'dan bölgeye gelen Veli Demiryürek, "Burası Osmanlı'dan bu yana doğal güzelliğini korumaya devam ediyor. Buradaki gölete çeşitli ördekler, kuşlar geliyor. Burası çok güzel, her yıl mutlaka bu alanı ziyaret etmeye geliyorum" dedi.