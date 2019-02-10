Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "Hem kurlardaki artış hem de faizlerdeki artış nihai tüketicinin otomobile erişimini zorlaştırdı. Yani nihai tüketici otomobil almaktan hızla uzaklaştı"

- "Şu anda ÖTV indiriminin olumlu katkısı olmasına rağmen faizlerin yüksek seyri maalesef en önemli iki olumsuz etkenlerden"

- "Bu yıl yaklaşık 400-450 bin adetlik bir pazar olmasını öngörüyoruz"





