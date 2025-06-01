Yüksel Yıldırım: Bizi desteklemeyenlere karşı savaştık

Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından Yeni 19 Mayıs Stadı'nda sahaya giren Yıldırım, taraftarlara üçlü çektirdi ve burada bir konuşma yaptı.

Tarih yazdıklarını belirten Yıldırım, "Zor oldu ama oldu. İşte görmek istediğimiz takım bu. Samsunspor 'bitti' demeden maç bitmez. Bu kırmızı-beyazlı renklere gönül veren sizlerle birlikte daha nice tarihler yazacağız. Burası sizin, bizim, hepimizin, başarılara, zaferlere şahit olduğu mabedimiz olacak." diye konuştu.

"BİZİ DESTEKLEMEYENLERE KARŞI SAVAŞTIK"

Taraftara desteğinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, "Bu Yüksel Yıldırım'ın hayatında bir hikayenin birinci bölümünün sonu. Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık, hep birlikte sezonu üçüncü bitirdik. Bu benim hayalini kurduğum Avrupa yolunun başlangıcı. Şimdi esas görev başlıyor arkadaşlar. Hep birlikte bu takıma sahip çıkacağız. Gurur duyacağınız bir takım oluşturacağız. Artık, artık Türkiye Samsunspor'u konuşacak. Sizleri konuşacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ligi 3. sırada tamamlayan Reeder Samsunspor ve taraftarlar, ışık ve havai fişek gösterileriyle kutlama yaptı.