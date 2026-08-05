Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım: Igor Drapinski Samsunspor’a hayırlı olsun

        Yüksel Yıldırım: Igor Drapinski Samsunspor’a hayırlı olsun

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Igor Wojcıech Drapinski transferimiz sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsunspor'umuza hayırlı olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 11:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Igor Drapinski Samsunspor'a hayırlı olsun"

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polonyalı stoper oyuncusu Igor Drapinski ile anlaştıklarını ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra kırmızı-beyazlı takıma katılacağını açıkladı. Polonya Ekstraklasa Ligi takımlarından Piast Gliwice’de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 30 maçta; 2 gol, 4 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.

        "SAMSUNSPOR’DA TRANSFER ANCAK 4 EYLÜL GECESİ BİTECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

        Sanal medya hesabından açıklama yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferlerin gelecek hafta da devam edeceğini söyledi. Yüksel Yıldırım, “Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere daha önceden verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Nihayet gerekli transferlerimizi hocamızın da onayını alarak bir bir en iyi şartlarda bitirmeye çalışıyoruz. Transfer bombaları patlamaya bu hafta olduğu gibi gelecek haftada devam edecek gibi görünüyor. Samsunspor’da transfer ancak 4 Eylül gecesi bitecek gibi gözüküyor. Igor Wojcıech Drapinski transferimiz yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsunspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: Anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü

        Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde, 2 otomobil ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 35 yaşındaki Melek Doğruyol ile 3 yaşındaki oğlu Mehmet Asaf hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor