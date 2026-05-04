        Yüksel Yıldırım: Olivier Ntcham'la anlaşma sağlayamadık

        Yüksel Yıldırım: Olivier Ntcham'la anlaşma sağlayamadık

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ntcham'ın da kalmasını istedik ama onunla anlaşamadık. Takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri. Bazı maçlarda çok iyi oynuyor, bazı maçlarda ise beklenen seviyenin çok altında kalıyor. Maaş konusunda indirimi kabul etmeyince kendisinden vazgeçtik." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:00 Güncelleme:
        "Ntcham'la anlaşma sağlayamadık"

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yapılacak transfer çalışmaları ve gelecek sezon planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

        "BİZ MENAJERLERİN İÇERİDE CİRİT ATMASINA İZİN VERECEK BİR KULÜP DEĞİLİZ"

        Kırmızı-beyazlı takımın sezon sonunda Süper Lig’de bitireceği sıralamaya göre transferlerin şekilleneceğini söyleyen Yüksel Yıldırım, “Sezon sonunda hocamızın düşünmediği oyuncular olacak. Ona göre oyuncu transferi planı yapacağız. Transfer hedefi şöyle belirlenecek: Süper Lig’i 7’nci sırada bitirirsek ayrı, 5’inci sırada olup Avrupa kupalarına katılırsak ayrı transfer planlaması yapacağız. Hoca daha kompakt bir kadro istiyor ve çok fazla oyuncu almak istemiyor. Yani 18 tane oyuncu olsun, üstüne de biraz genç oyuncular ekleyelim istiyor. Hocamızla bu sayıya birlikte karar vereceğiz. Bizim transfer çalışmalarımız scout ekibinin çalışmasıyla oluyor. Tabii ki bazı menajerler iyi oyuncular önerdiğinde bakıyoruz ama bütün transferi menajerlere bırakıp kulübün içine bir sürü menajerin girip burada cirit atmasına izin vermiyoruz. Biz öyle bir kulüp değiliz” diye konuştu.

        "ÇİLEK TRANSFERİ İÇİN BİRAZ DAHA ZAMAN VAR, ÇİLEK MEVSİMİ HENÜZ GELMEDİ"

        Takıma yapılacak olan olası bir çilek transferi için henüz net bir isim olmadığını belirten Yüksel Yıldırım, “Bir çilek transferi yapmak isteriz. Ama çilek transferi o günkü şartlara göre şekillenecek. Ya geleceğe yönelik çok iyi bir isim gelecek ve biz onu parlatacağız. Geçen sene Afonso Sousa’yı çilek transferi olarak aldık. Ancak maalesef sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Buna rağmen oynadığı maçlarda kendini gösterdi, iyi bir oyuncu olduğu belli. Bu senenin adeta yeni transferi gibi olacak inşallah. Jaures Assoumou’yu da Fransa Ligue 2’den aldık. O da sakatlandı ama inanılmaz gelişim gösteriyor. Musaba’nın yerine almıştık bu oyuncuyu geçen sezon. Assoumou’ya karşı beklentimiz yüksek. Çilek oyuncu için şu an kafamızda net bir isim yok. Önce ligler bitsin, Dünya Kupası başlasın, transfer dönemi açılsın. Gidecek oyuncular var, yapılacak çok iş var. Ayrıca çilek oyuncuyu scout ekibiyle tek başımıza bulamayız. Onu ancak menajerler getirir, Türkiye’ye gelebileceğini söyler, biz de araştırıp değerlendiririz. İhtiyacımız olan bir mevkiyse iyi şekilde bakarız. Bu sene Samsunspor, Avrupa kupalarında oynayamazsa çilek transferi zor olur. Çilek transferi için biraz daha zaman var, çilek mevsimi henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.

        "OLİVİER NTCHAM'LA ANLAŞAMADIK"

        Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque’te forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’yu Samsunspor kadrosuna dahil edeceklerini belirterek, “Fenerbahçe’den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor’da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Çünkü bu biraz da oyuncuya bağlı. Samsunspor’da iki tane eş değerde kalecimiz var. Okan ile İrfan Can neredeyse aynı seviyede ve çok iyi kaleciler. Bunlar bize yetiyor. Bir ara Bilal Bayazıt ile anlaştık ancak transferinden vazgeçildi. Kalede bu şekilde devam etme ihtimalimiz yüksek. İrfan Can’ı takımda tutmak isteriz. Satka’nın takımda kalmasını çok istedik. Ntcham’ın da kalmasını istedik ama onunla anlaşamadık. Satka eşinden dolayı gitmek istediğini net şekilde ifade etti, çocuğu olmuştu. Ntcham ise takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri. Bazı maçlarda çok iyi oynuyor, bazı maçlarda ise beklenen seviyenin çok altında kalıyor. Maaş konusunda indirimi kabul etmeyince kendisinden vazgeçtik. Onun yerine Fransa’daki takımımız Dunkerque’den Antoine Sekongo’yu alıyoruz. 21 yaşında, ileride yıldız olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor” dedi.

        "YENİ BİR SAMSUNSPOR İNŞA ETMEK İSTİYORUM"

        Takımdaki futbolculara beklediğimiz fiyatlarda teklifler gelmesi durumunda 6-7 oyuncunun ayrılabileceğini ve bu doğrultuda yeni bir kadro kurabileceklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

        “Hedefimiz bu sene takımın yaş ortalamasını 22-24 aralığına çekmek ve kadroyu bu yaş bandında oluşturmak. Daha fazla koşan, daha aç, istekli, arzulu ve potansiyelli oyuncularla bir yapı kurmak istiyoruz. Holse’nin kalmasını çok istiyorum ancak gitmek istiyor. Eşi ikinci çocuğunu yaptı. Çok başarılı bir oyuncu. Gitmekle kalmak arasında kararsız. Biz onu takımda tutmak için çok istekliyiz. Çok önemli bir oyuncu. 10 gün içinde kararını vereceğini söyledi. Gitmek isterse önünü açacağıma söz verdim. Kalması için de tüm şartları zorladım. Yeni bir Samsunspor inşa etmeyi düşünüyorum. Takımın yarısı gidebilir çünkü bazı oyuncularımıza transfer teklifleri gelmesi bekleniyor. 6-7 oyuncu ayrılırsa yeni bir takım kurmak gerekir. Ama bunun da üstesinden geliriz.”

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
