Yunan basını da yazdı: “Mavi Vatan yasası” geri çekilmedi, sadece bekliyor

Edinilen bilgilere göre Türkiye’nin deniz yetki alanlarını tanımlayan ve özellikle Doğu Akdeniz ile Ege’deki hukuki pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan çalışma geri çekilmiş değil. Ancak TBMM’nin yoğun gündemi nedeniyle teklif henüz ilgili komisyonların çalışma takvimine alınamadı.

Meclis’in yaz tatiline girecek olması nedeniyle teklifin yasalaşma sürecinin sonbahara kalması bekleniyor. Mevcut takvim dikkate alındığında düzenlemenin ekim ayından önce Genel Kurul aşamasına gelmesi zor görünüyor. Bu durum Ankara’nın deniz yetki alanlarına ilişkin politikasında bir değişiklik olduğu anlamına gelmiyor.

Tam tersine, son dönemde gerek Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu hazırlıkları gerekse kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge tartışmaları devletin ilgili kurumlarında yoğun şekilde çalışılmaya devam ediyor. Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde de Ankara’nın geri adım atmadığı, yalnızca takvimin ötelenmiş olduğu vurgulanıyor.

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Ekathimerini’nin haberinde, Türk tarafının Atina’nın olası karşı hamlelerini dikkatle takip ettiği de belirtildi. Haberde özellikle Doğu Ege’de deniz parkları ilan edilmesi ve Girit’in güneyinde karasularının genişletilmesine ilişkin senaryoların Ankara tarafından yakından izlendiği ifade edildi.

Yunan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis’in “gerilim” ihtimaline ilişkin açıklamalarının da Türk karar alıcılar tarafından not edildiği kaydedildi. Öte yandan Türkiye bugün itibarıyla “Deniz Aslanı-2026” Arama Kurtarma Tatbikatı’na başladı. Yunan makamları, tatbikatın uluslararası sularda icra edilmesi nedeniyle herhangi bir endişe duymadıklarını açıkladı.

Ancak Ankara’da yapılan değerlendirmeler yalnızca mevcut gelişmelerle sınırlı değil. Habertürk’te iki gün önce kaleme aldığımız yazıda da vurguladığımız gibi, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde sadece gelişmelere tepki veren değil, sahayı şekillendiren aktör olması gerektiği yönündeki görüşler giderek güçleniyor. Doğu Akdeniz’de enerji jeopolitiği, deniz yetki alanları, yeni hukuki düzenlemeler ve caydırıcılık politikaları önümüzdeki dönemin temel başlıkları arasında yer alacak.

Bu nedenle Mavi Vatan düzenlemesinin takviminin ötelenmesi, Ankara’nın stratejik hedeflerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Aksine devletin ilgili kurumlarında yürütülen hazırlıkların devam ettiği, yasa teklifinin ise uygun siyasi ve parlamenter zeminin oluşmasını beklediği ifade ediliyor.