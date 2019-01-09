Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 2018'in kasım sonu itibarıyla 176 bin 320 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 80 milyar 73 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Kasım 2018 itibarıyla 176 bin 320'ye çıktı. Böylece 2017 sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 11 ayda 37 bin 340 kişi arttı.
Milyonerlerin toplam mevduatı kasım sonu itibarıyla 1 trilyon 80 milyar 73 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 126 bin lira oldu.
2017 sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 11 ayda 170 milyar 94 milyon lira artış kaydetti.
- Yurt içi yerleşik milyonerlere 31 bin 561 kişi eklendi
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın 11 ayında 2017 sonuna kıyasla 31 bin 561 artarak 158 bin 530'a ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 992 milyar 988 milyon liraya yükseldi.
Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 457 milyar 771 milyon lirası yerel para cinsi, 529 milyar 940 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 277 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 264 bin lira olarak hesaplandı.
Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 188 milyon lirası yerel para, 79 milyar 538 milyon lirası yabancı para ve 358 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 895 bin lira olarak hesaplandı.
Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyonerbaşına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:
|Yıllar
|Mudi sayısı
|Milyonerlerin toplam mevduatı (milyon TL)
|Milyoner başına düşen ortalama mevduat (bin TL)
|2012
|54.461
|373.384
|6.856
|2013
|70.498
|484.901
|6.878
|2014
|81.398
|533.544
|6.555
|2015
|98.497
|649.994
|6.599
|2016
|115.896
|775.142
|6.688
|2017
|138.980
|909.979
|6.548
|2018 Kasım
|176.320
|1.080.073
|6.126
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