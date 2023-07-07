Yurt dışından telefon almak hala karlı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışından getirilen cep telefonlarını kayıt için alınan tutar 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükseltildi. Bugün yapılan KDV oran değişikliği ile ise mal ve hizmetlerde alınacak Katma Değer Vergisi oranı %20'ye yükseldi. Peki hala yurt dışından cep telefonu almak daha ucuza geliyor mu? İşte artacak KDV ile yurt içi telefon fiyatlarına gelmesi muhtemel zamlar ve yurtdışından telefon getirmenin yeni hesabı...

Son dönemde döviz kurunun yükselişi özellikle akıllı telefon fiyatlarını ciddi ölçüde etkilemişti. Örneğin bu sene içerisinde Apple cihazlarında 3 farklı seferde zam açıklamış en pahalı telefonunun fiyatı 85.999 TL olmuştu.

Hal böyle olunca Avrupa ve Amerika gibi ülkelerden daha uygun fiyata cep telefonu getirmek mümkün oluyordu. 2022 yılında Sene başında 2.732 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2023 Ocak ayında 6.091 TL'ye yükselmişti ancak yurtiçi fiyatlardaki sene içerisindeki yükseliş oranı arttıkça yurtdışından cihaz getirmenin avantajı da günden güne arttı. Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye dışından satın alınan cihazların kayıt ücreti 20.000 TL'ye yükseltildi.

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Yapılan bu yüzde 228 oranındaki artırma ile birlikte bu cazibenin sona erdiği konuşuluyor. Aradaki fark oldukça kapansa da yüksek fiyatlı telefonların Avrupa ve ABD fiyatları halen daha uygun kalıyor mu?

YURTDIŞINDAN TELEFON GETİRMENİN AVANTAJI KALDI MI?

Yurtdışından getirilen cep telefonları arasında en büyük ağırlıkla Türkiye'nin de alanında zam şampiyonu Apple ürünleri geliyor. ABD fiyatları Türkiye'nin neredeyse yarısına denk gelen modelleri olan markanın fiyatlarındaki bu fark yeni kanun ile büyük bir ölçüde kapanıyor.

Örnek olarak son yurt içi fiyat artışının ardından iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 47.499 TL'ye yükselmişti. Aynı modelin ABD fiyatı ise 799 dolar seviyesinde (bugünkü kurlarla 20.850 TL). Ulaşım masrafları dikkate alınmadığı taktirde 20.000 TL'ye yükseltilen yeni kayıt ücreti eklendiğinde ABD'den bu modeli satın alıp Türkiye'de kayıt ettirmenin toplam maliyeti ise 40.850 TL civarına gelecek. Bazı ülkelerde ve mağazalarda alınabilecek Tax free (vergiden muaf) alışveriş ile bu fiyat bir miktar daha aşağıya da çekilebiliyor.

Buna bir de ulaşım masrafları eklendiğinde bu avantaj ortadan kalkacak seviyeye geliyor. Bu durum göze alındığında akıllı telefonların Türkiye fiyatı ile yurtdışı fiyatı arasındaki makası ciddi ölçüde daralarak bu şekilde bir alışverişi kârlı olmaktan çıkarttı denilebilir.

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TELEFON FİYATLARINA DA KDV ZAMMI

Bugün resmi gazetede yayımlanan bir diğer karar ise mal ve hizmetlerdeki yüzde 18'lik KDV oranının yüzde 20 seviyesine çekilmesi oldu. Bu kararla birlikte yurtiçinde satışı gerçekleşen birçok üründe fiyat değişikliği yaşanacak. Cep telefonları da bu değişimin yaşanacağı ürünlerden. Hal böyle olunca kararın yürürlüğe gireceği 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren cep telefonu fiyatlarında da artan KDV dolayısıyla yeni zamlı fiyatlar görmemiz muhtemel. Markaların bu değişimi yansıtıp yansıtmayacağı henüz netleşmemiş olsa da, 47.500 TL seviyesindeki bir telefonun fiyatına yansıyacak yeni KDV oranı o telefonun fiyatının 48.350 TL seviyesine kadar yükselmesine sebep olacaktır.