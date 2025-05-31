Yusuf Akçiçek: İstemediğimiz bir sezon geçti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR SEZON GEÇTİ"

Öncelikle hiçbirimiz için istemediğimiz bir sezon geçti ama inşallah gelecek sezon taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onlar bunu hak ediyor. İnşallah yeni sezona iyi bir şekilde hazırlanıp taraftarımızla sezonu güzel bir şekilde tamamlarız.