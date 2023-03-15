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Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

Galatasaray'ın bu yaz 6 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Yusuf Demir, Avusturya'da da gündemde... Forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu için Rapid Wien'in genel müdürü flaş bir yorum yaptı

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  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir için Avusturya'dan bir açıklama geldi.

     
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    19 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da az süre almasını değerlendiren Rapid Wien'in genel müdürü Steffen Hofmann açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:

     
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    "Galatasaray'ın transferlerine dikkat ediyorum, transferin son gününde beş oyuncu aldılar. Onların hücum gücü, muhtemelen Barcelona'nın geçen sezon olan hücum gücünden daha iyi. Yusuf'un Barcelona'da kalması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm"

     
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    "2022 kışında onunla oturdum ve konuştum ve gerçekten Rapid'e geri dönmek istediğini söyledi. Emin olup olmadığını sordum. Çünkü burada da bizimle işi kolay olmayacaktı. Çok sabırsızdı. Kendimi sıkarım altı ay daha kalırım demedi"
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    "Özellikle geri döndükten sonra, kulüp olarak davranmmız gerektiği gibi davranmadık. Özel bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Yusuf, Hırvat olsaydı ve Dinamo Zagreb'te oynasaydı, her maçta oynardı"
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    "İyi ya da kötü, her maçta oynardı. Onu görmek istediğimiz yere kadar giderdi. Bizim de öyle davranmamız gerekiyor. Çünkü Dinamo Zagreb, doğru potansiyelleri 20 milyon Euro'ya satıyor"
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    YABANCI STATÜSÜNE TAKILIYOR

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğup büyüyen Yusuf Demir alt yaş kategorileri dahil milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. 

     
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    Avusturya A Milli Takımı'yla ilk maçına 28 Mart 2021'de çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 4 maça çıktı ve milli takım tercihini değiştirme imkanını da kaybetti. 
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    FIFA talimatlarına göre bir oyuncu, bir milli takımın formasını üç ve daha fazla kez giymesi durumunda tercihinde değişim yapamıyor.

     
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek, Yusuf Demir'in yerli statüsünde sayılması gerektiğini dile getirmişti. 

     
  • Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferi için flaş yorum!

    Galatasaray'da bu sezon 6 resmi maça çıkan Yusuf Demir, bu maçların yalnızca birine ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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