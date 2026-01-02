Yusuf Yazıcı'dan ayrılık kararı!

Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almayan Yusuf Yazıcı, bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde 11 maçta sadece 191 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, bu süreçte 1 gol, 2 asiste imza attı. Yusuf, kupadaki 4 maçta ise 4 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.