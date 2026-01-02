Habertürk
        Yusuf Yazıcı'dan ayrılık kararı! - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı'dan ayrılık kararı!

        Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı, Yunanistan'dan ayrılma kararı aldı. 1.5 yıldır forma giydiği Olympiakos'ta ilk 11'e girmekte zorlanan milli futbolcunun Fransa'ya dönmek istediği iddia edildi.

        Giriş: 02.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 02.01.2026 - 16:41
        1

        Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı'nın Yunanistan macerası sona eriyor... Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, milli futbolcunun Yunanistan'da mutsuz olduğunu be Fransa'ya dönmek istediğini yazdı.

        2

        Uzun süreli diz sakatlığını atlattıktan sonra bir türlü teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın gözüne giremeyen 28 yaşındaki orta saha, kariyerini başka bir takımda sürdürmek istiyor.

        3

        Ara transferde takımdan ayrılmayı kafasına koyan Yusuf'un Fransa Ligue 1'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

        4

        Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almayan Yusuf Yazıcı, bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde 11 maçta sadece 191 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, bu süreçte 1 gol, 2 asiste imza attı. Yusuf, kupadaki 4 maçta ise 4 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

        5

        2024-2025 sezonunun başında Olympiakos'a imza atan 28 yaşındaki orta saha, henüz ilk maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalmıştı.

        6

        LILLE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Milli oyuncu, 2018- 2019 sezonunun bitiminde Trabzonspor'dan Lille'e 18 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

        7

        Fransız kulübünde başarılı bir dönem geçiren ve şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli orta saha, 135 maçta 29 gol, 15 asistlik performans sergilemişti.

        8

        Yusuf Yazıcı, 2022 yılında CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 28 Eylül 2024'te Olympiakos'a imza atmıştı.

