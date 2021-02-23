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Yusuf Yusuf filmi oyuncuları kimler? Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Yusuf Yusuf nerede çekildi?

Yusuf Yusuf filmi bu akşam televizyon izleyicilerinin karşısına çıkacak. 2014 yılı yapımı filmin başrolünde Ali Sunal yer alıyor. İşte Yusuf Yusuf filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Yusuf Yusuf filmi oyuncuları kimler? Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Yusuf Yusuf nerede çekildi?

Yusuf Yusuf filmi oyuncuları kimler? Yusuf Yusuf filmi konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2014 yılı komedi filmin senaryasu ise Ersoy Güler'e ait.

YUSUF YUSUF FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ali Sunal - Yusuf
Burak Satıbol - Terörist Yusuf
Yakup Yavru - Cevdet
Sinan Bengier - Recep
Bülent Seyran - Kamil
Eylül Öztürk - Neriman
Oya Başar - Kadriye
Sinem Öztürk - Hatice
Ayhan Taş - Cabbar
Ayçin İnci -
Sezai Altekin -
Tülin Oral -
Emrah Özdilek -
Barış Çelikkol -
Tuğçe Özbudak -
Hakan Akın -
Berrak Güven -
Baha Bayırlı -
İbrahim Sevinç -
Yahya Kılıçaslan - Kuaför

YUSUF YUSUF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, çocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikâyesini ele alıyor. Ancak şans Yusuf'a gülmez, gerçek hayat, hayalleri konusunda pek de cömert davranmaz. Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Yusuf Yusuf filminin çekimleri Ankara'da gerçekleşmiştir.

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YORUMLAR

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