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        Yutma güçlüğü kanser habercisi olabilir

        İstanbul'da, yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye giden kadının mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, yutma güçlüğü şikayetlerinin mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:56
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        Yutma güçlüğü kanser habercisi olabilir
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        Yaklaşık 6 aydır yutma güçlüğü nedeniyle su içmekte ve yemek yemekte zorlanan 68 yaşındaki kadının, İstanbul ve farklı şehirlerdeki merkezlerde endoskopik işlemleri ile tahlilleri yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde kadına “Akalazya” tanısı konuldu.

        Tedavi için hastaneye başvuran kadına, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil tarafından endoskopi işlemi gerçekleştirildi. Endoskopik işlemde hastanın aslında Psödoakalazya (Yalancı Akalazya) olduğu ortaya çıktı. Yutma güçlüğü ve kilo kaybına, midede bulunan tümörün neden olduğu belirlendi. Mide kanseri tanısı konan kadın, üniversite hastanesinin onkoloji merkezinde tedavi altına alındı.

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        Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özdil, “Hastamız yutma güçlüğü ve kilo kaybıyla bize başvurdu. Bu şikâyetlerle daha önce Anadolu'da bir şehirde, İstanbul'daki farklı hastanelerde ve muayenehanelerde değerlendirilmiş. Hastaya yapılan testlerde, endoskopilerinde ve manometri denilen bir işlem sonrasında ‘akalazya’ olduğu söylenmiş. Bunun tedavisi için de ‘POEM’ denilen bir işlem için bize yönlendirildi. Bu işlemi sayılı merkezler yapıyor. Bunlardan birisi de biziz. Bu amaçla hastayı biz işleme aldığımızda aslında ‘akalazya’ olmadığını gördük. Tümör nedeniyle oluşan darlık sonucu yutma güçlüğünün ortaya çıktığını anlamış olduk” dedi.

        “TANI KOYMAKTA HEKİMLERİ YANILTAN BİR KANSER TİPİ"

        Tanı ve tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Özdil, “Hemen biyopsilerini aldık. Tanıyı koyduk. Mide kanseri olduğu anlaşıldı. Mide kanseri olarak da farklı bir kanser. Tanı koymakta hekimleri yanıltan bir tip olduğunu gördük. Daha sonra bu tedavi sonrasında konseyimizde değerlendirdik. Öncelikle kemoterapi alması, daha sonra eğer uygun şartlar sağlanırsa da ameliyat yapılması gerektiği kanaatine vardık” diye konuştu.

        “TÜMÖR YEMEK BORUSUNA YAPIŞIK KISMINI TUTMUŞ"

        Kanserin neden yutma güçlüğü yaptığını açıklayan Özdil, “Tümör, mideyle yemek borusunun geçiş bölümünü tutuyor. Tam midenin yukarı bölümünü, yemek borusuna yapışık kısmını tutmuş. O yüzden yemek geçmiyor. Kanser şu anda orta seviyede. Önce kemoterapiye verdiği yanıta bakacağız. Kemoterapiyle seviyesi düşerse, ameliyat sınırlarına çekebilirsek ameliyat olacak” ifadelerini kullandı.

        “HER YUTMA GÜÇLÜĞÜNÜN MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM"

        Vatandaşlara uyarılarda bulunan Özdil, “Kilo kaybı varsa bu önemli. Onu ihmal etmemek lazım. Her yutma güçlüğünün mutlaka değerlendirilmesi lazım. Yutma güçlüğü önemli bir belirti. Üst bölgedeyse daha çok nörolojik nedenlere bağlı olabilir. Mide bölgesindeyse bu yemek borusunun kaslarındaki fonksiyonlarda bir bozulma nedeniyle, içilmiş ilaçların oluşturduğu hasarlara bağlı ya da tümörlere bağlı olabilir. Mideye yakın bölgede takılma hissediyorsak kansere bağlı olabilir” dedi.

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