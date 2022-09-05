Yüzdeki lekeler için doğal çözümler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Yüzdeki Lekeler İçin Doğal Çözümler: Evde Yüzdeki Lekelere İyi Gelen Sabunlar, Maskeler ve Yağlar
ABONE OL

Yüzdeki lekeler için doğal çözümler: Evde yüzdeki lekelere iyi gelen sabunlar, maskeler ve yağlar

Hemen hemen her insanın yüzünde ortaya çıkabilen lekeler, estetik anlamda bireyleri oldukça rahatsız etmekte ve kendini kötü hissedebilmesini sağlayabilmektedir. Bu nedenle lekeleri geçirmek için bazı çözüm yollarına başvurulmaktadır. Çözüm yollarından bazıları ise doğal yöntemler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Evde uygulanabilen doğal yöntemler bazı insanların yüzünde bulunan lekelerin giderilmesine olanak sağlamaktadır.

Yüzdeki Lekeler İçin Doğal Çözümler: Evde Yüzdeki Lekelere İyi Gelen Sabunlar, Maskeler ve Yağlar
Yüzdeki lekeler için doğal çözümler
0:00 / 0:00

Ancak bu doğal yöntemlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Aksi takdirde olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilmektedir. Uzman bir hekim kontrolünde uygulanacak yöntemler lekelerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Peki, yüzdeki lekelere iyi gelen doğal çözümler nelerdir? Yüzdeki lekeler en hızlı nasıl geçer ve yüzdeki lekelere iyi gelen sabunlar nelerdir? Tüm detaylar…

Yüzdeki Lekelere İyi Gelen Doğal Çözümler

Yüzde oluşan lekelerin giderilmesi için pek çok farklı yönteme başvurulmakta ve bu lekeler en hızlı şekilde giderilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle çeşitli maskelere başvurulmaktadır. Doğal yöntemlerin bazı kişilerde cilde zarar vermeden lekeleri giderdiği gözlemlenmektedir. Bundan dolayı da doğal yöntemler merak edilmekte ve sık başvurulan yöntemler arasında yer almaktadır. Yüzde oluşan lekelere iyi gelen doğal çözümlerse şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Limon suyunun içerisinde yer alan maddeler cildin yenilenmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca yeni hücrelerin oluşumunu hızlandırmaktadır. Bir pamuk yardımı ile cilde sürülebilmektedir.
  • Karbonatın ciltte bulunan lekelerin yeniden oluşmasını önleyen bir etkisi bulunmaktadır. Haftada birkaç defa ıslak cilde sürülmesi önerilmektedir.
  • Elma sirkesinin de cilde iyi geldiği ve düzenli kullanımda lekeleri giderdiği bilinmektedir.
  • Aleo vera ise oldukça etkili bir yöntemdir ve pek çok kişi tarafından cilde düzenli olarak uygulanmaktadır.
  • Salatalık ise cildi dinlendiren bir etkiye sahiptir. Lekelere oldukça iyi geldiği bilinmektedir.

Yüzdeki Lekeler En Hızlı Nasıl Geçer?

Özellikle kadınlar tarafından oldukça merak edilen bu konu hakkında pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Yüzdeki lekelere iyi gelen sabunlar ve doğal çözümlerin yanında uzman bir hekim tarafından uygulanabilecek olan yöntemlerde bulunmaktadır. Eğer lekeler hiçbir şekilde giderilemiyorsa en hızlı şekilde geçmesi için mutlaka uzman bir hekime danışılması ve hekim eşliğinde tedavi uygulanması önerilmektedir. Böylelikle daha kontrollü bir tedavi gerçekleştirilmektedir.

Yüzdeki Lekelere İyi Gelen Maskeler

Yüzde bulunan lekelere iyi gelen ve geçiren maskeler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Sebze maskesi

1 kaşık badem yağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş maydanoz

2 yemek kaşığı rendelenmiş salatalık

1 çorba kaşığı rendelenmiş soğan

1 çorba kaşığı kil

  • Soğan Maskesi

100 gram soğan

4 yemek kaşığı bal

  • Zerdeçal Maskesi

1 yemek kaşığı zerdeçal

Süt

Bal

Yüzdeki Lekelere İyi Gelen Yağlar

Oldukça rahatsız edici bir hale gelebilen yüz lekeleri kişilerin kendini kötü hissetmesini sağlayabilmektedir. Bu nedenle lekeleri gideren yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemlerden biri de bitkisel yağlardır. Cilde iyi gelen ve lekeleri geçiren yağlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Avokado yağı
  • Biberiye yağı
  • Buğday yağı
  • Jojoba yağı
  • Limon kabuğu yağı
  • Susam yağı
  • Zeytinyağı

Yüzdeki Lekelere Kesin Çözüm

Yüzde bulunan lekelerin giderilebilmesi için uygulanan doğal yöntemler genel anlamda lekelerin giderilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle yüzdeki lekelere iyi gelen bitkisel öneriler oldukça sık merak edilmektedir. Uygulanan yöntemler genel anlamda fayda sağlamaktadır. Doğal maskeler, yağlar, bitkiler faydalı olabilmektedir. Ancak bu durum herkes için geçerli olmayabilmektedir. Bu nedenle mutlaka uzman bir hekime başvurulması ve kontrollü bir tedavi uygulanması önerilmektedir. Böylelikle kişinin yüzünde bulunan lekelerin daha iyi bir şekilde giderilmesi sağlanmaktadır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son günler! Bu tavsiyelere kulak verin
SAĞLIK Son günler! Bu tavsiyelere kulak verin
Okula gidecek çocuklar için `Çeşitli bir beslenme planı oluşturun' uyarısı
SAĞLIK Okula gidecek çocuklar için beslenme uyarısı!
Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat!
SAĞLIK Kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat!
AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak
SAĞLIK AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara ...
16-25 yaş arası acillere gidiyor! Prof. Dr. Köksal: Bu endişe çoğu zaman yersiz - Sağlık Haberleri
SAĞLIK 16-25 arası acillere gidiyor!
'Kafa travmalarında erken tanı hayat kurtarıyor'
SAĞLIK Kafa travmalarında erken tanıya dikkat!
Sağlık Bakanı Koca, Covid-19'u atlattı
SAĞLIK Sağlık Bakanı Koca, Covid-19'u atlattı
Zika virüsü paniği! 2020'den bu yana ilk kez görüldü
SAĞLIK Zika virüsü paniği! 2020'den bu yana ilk kez görüldü
11 yıl sonra ilk adımlarını atan Betül tedavisi için yardım bekliyor
SAĞLIK 11 yıl sonra ilk adımını attı! Tedavi için yardım ...
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de
SAĞLIK Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.