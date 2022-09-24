Yüzdeki Yağ Bezeleri Neden Olur, Nasıl Geçer? Yüzdeki Yağ Bezesine Ne İyi Gelir?

Yüzdeki yağ bezeleri neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Aslında yağ bezeleri genel olarak kötü huylu değildir. Fakat bazen rahatsız edici derecede göz önünde ve belli boyutlarda olabilir. Bunu engellemek ise mümkün. Yazıyı okuyarak yüzdeki yağ bezeleri neden olur, nasıl geçer? Yüzdeki yağ bezesine ne iyi gelir gibi sorulara cevap bulacaksınız. İşte detayları öğrenmek için hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Yüzdeki Yağ Bezeleri Neden Olur?

Tıbbi olarak epidermal kist olarak bilinen yağ bezeleri bazen yüzde çıkar ve kişileri rahatsız eder. Bu durumda da yüzdeki yağ bezeleri neden olur, merak ediliyor. İşte sorunuzun cevabı:

Yağ bezlerindeki yolda yaşanan tıkanıklık

Aşırı yağlı beslenme

Düzensiz beslenme

Hareketsiz yaşam

Aşırı kilo

Güneş ışınları

Bu gibi durumlar yüzde ya da vücudun herhangi bir bölgesinde yağ bezelerinin çıkmasına sebep olur. Bunlara ek olarak bazen vücut kendi kendine de yapabilir ve tıbbi yoldan alınsa bile tekrarlama ihtimali çok yüksektir.

Yüzdeki Yağ Bezelerine Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Yağ bezelerinin neden çıktığı kadar bunlara neyin iyi geldiği de son derece önemlidir. Haydi gelin şimdi yüzdeki yağ bezesi nasıl geçer buna bir bakalım. İşte doğal çözümler:

Cildinizi temiz tutmanız gerekiyor. Doğru cilt bakım ürünlerini kullanın ve doğru temizleyin. Uykusuzluk ya da stres gibi durumlardan uzak durun.

Bunlara ek olarak bazı yöntemleri de evde uygulayabilirsiniz ve doğal yollardan geçmesini sağlayabilirsiniz. Yüzdeki yağ bezelerine ne iyi gelir, evde neler yapabilirsiniz?

Çay ağacı yağı: Bu yağ bakteri temizler ve cildi onarır. Bu sebeple de yağ bezesi tedavisinde kullanılabilir. Gün içinde iki kere çay ağacı yağını bezenin olduğu bölgeye sürmeniz yeterlidir. Yağ bezesi kısa sürede yok olacaktır.

Bu yağ bakteri temizler ve cildi onarır. Bu sebeple de yağ bezesi tedavisinde kullanılabilir. Gün içinde iki kere çay ağacı yağını bezenin olduğu bölgeye sürmeniz yeterlidir. Yağ bezesi kısa sürede yok olacaktır. Hint yağı: Bir diğeri de yağ bezesi üzerine sürebileceğiniz Hint yağıdır. Çok fazla faydası bulunan bu yağı küçük bir pamuğun içerisine dökerek bölgeye sürün.

Bir diğeri de yağ bezesi üzerine sürebileceğiniz Hint yağıdır. Çok fazla faydası bulunan bu yağı küçük bir pamuğun içerisine dökerek bölgeye sürün. Sirke: Genelde elma sirkesi tercih edilir ve ilgili bölgedeki yağ bezelerinin geçmesine yardımcı olur. Enfeksiyon riskini de önler ve zamanla bezenin küçülmesini sağlar. Bu sirkeyi bir pamuğa dökün ve yağ bezesinin olduğu yere sürün. Sonra üstünü pamukla birlikte yara bandı ile kapatın. Ardından temizleyin.

Eğer bu tavsiyeleri düzenli bir şekilde uygularsanız çok kısa sürede bezelerin geçtiğini göreceksiniz. Ama burada sizlere bir uyarıda bulunmak istiyoruz: Kesinlikle boyutuna dikkat edin. Eğer büyümeye devam ediyorsa ya da hiçbir değişiklik olmuyorsa mutlaka bir cildiyeye görünmeniz gerekecek. Onlar tıbbi yollardan lokal anesteziyle birkaç dakikalık işlemle yağ bezelerini alabilirler. Aynı zamanda gerektiği durumlarda da biyopsi ile iyi mi yoksa kötü huylu mu buna bakabilirler.

Yüzdeki Yağ Bezeleri Sıkılır mı?

Yüzdeki yağ bezeleri nasıl giderilir sorusunu cevapladıktan sonra şimdi sıra geldi bir başkasına: Yüzdeki yağ bezeleri sıkılır mı? Sakın sıkmayın ya da patlatmayın. Yumuşamadan patlatmaya çalıştığınızda enfeksiyona sebep verebilirsiniz. Aynı zamanda derinin alt tabakalara yayılmasına da yol açabilirsiniz. Sadece bir süre yağ bezesini inceleyin. Görünümünde ya da boyutunda bir değişiklik var mı buna bakın.

Bu bölgeyi genelde antibakteriyel sabunlarla ve benzer özellikte ıslak mendillerle temizlemelisiniz. Böylece bölgenin daha da temiz kalmasını sağlarsınız ve ciltteki tıkanıklığı engellersiniz.