Zaferi bir de ondan dinleyin: Bir subayın günlüğünden Çanakkale Savaşı'nda yaşananlar!

SAVAŞIN GERÇEK YÜZÜNÜ ÇOK NET ANLIYORUZ!

Lokman Erdemir, savaşın gerçek yüzünün Bayrı'nın günlüğündeki yazılarından çok net bir şekilde anlaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mehmet Halit Bayrı'nın burada geçirdiği günleri ve yaşadığı önemli hadiseleri günlüğünde genişçe anlatır. Burası, bir yandan dinlenilen bir yandan da gelecek günlerin merakı ile insanı karamsarlığa düşüren bir yerdir. Ben askerlikten uzakta yaşayışın tadını emerken kabil değil, bunları düşünmemiştim... Bana her şeyi izhar eden vatanım için her fedakarlığı yapmak"