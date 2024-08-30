Zaha, Fransa'ya gidiyor
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Wilfried Zaha'nın kiralanması konusunda Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştı
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Wilfried Zaha da Lyon yolcusu...
Daha önce Crystal Palace ve Leicester City ile anlaşma noktasına gelen Fildişi Sahilli futbolcu, İngiltere'ye dönüşünde ödemekle yükümlü olduğu vergiyi karşılamaya sıcak bakmaması nedeniyle Ada'ya gitmekten vazgeçmişti.
Crystal Palace'ın da büyük hissedarı olan John Textor'un sahibi olduğu Lyon, Galatasaray'a Wilfried Zaho için kiralama teklifi yaptı.