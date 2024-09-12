Zalewski'de kritik toplantı! Kutlamaya başladı ama...
Sol tarafı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski için görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların teklifini ve Roma'nın taleplerini yazarken; 22 yaşındaki oyuncunun kutlama yaptığını iddia etti. İşte tüm gelişmeler...
Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'ın Nicola Zalewski ısrarı sürüyor.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, Roma ile görüşmeleri tamamlamak için İtalya'ya giderken; flaş bir gelişme yaşandı.
KUTLAMAYA ÇIKTI
Corriere Dello Sport'un haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, G.Saray'la kişisel şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra arkadaş grubuyla kutlama yemeğine çıktı.
Genç yıldız burada Roma ile G.Saray'ın henüz anlaşma zemini sağlamadığını öğrendi.
G.SARAY'IN TEKLİFİ...
G.Saray 5 milyon Euro + bonuslarla Roma'nın kapısını çaldığı ve bu teklifin Çizme ekibinin CEO'su Lina Souloukou tarafından düşük bulunduğu kaydedildi.
Souloukou ayrıca 22 yaşındaki oyuncu Zalewski'den de primlerinden vazgeçmesini talep ettiği öğrenildi.
KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
Sarı-kırmızılı yöneticiler, başkentte Souloukou ve sportif direktör Ghisolfi'nin katılımıyla bugün yeni bir toplantı gerçekleştirecek.
Souloukou'nun, Cimbom'dan bonusları azaltıp bonservisin arttırılmasını isteyeceği iddia edildi.
MAAŞI 2 MİLYON EURO
Yöneticilerin Zalewski'yle yıllık net 2 milyon Euro'da anlaştığı ve dönüş uçuşunun ertelendiği belirtildi.