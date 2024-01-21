Haberler Ekonomi Merak Edilenler ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ | Tahsis numarasına göre 2024 Ocak SSK ve Bağ-kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

2024 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri: Emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaşlarında zam oranları belli oldu. Hatırlanacağı üzere emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 37.57 zam gelmişti. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam yapılacağını duyurdu. Böylelikle, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseltilmiş oldu. Yaşanan bu gelişmeler, "Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2024 Ocak SSK, Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Ocak emekli tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşların yatacağı tarih... Habertürk Giriş: 21.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:49 facebook

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Emekli zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon farkı ve ek yüzde 5 zam verilirken, emekli zammında artış oranı, yüzde 42,6'ya yükseltilmiş oldu. Emekli maaşınında zam oranlarının belli olmasının ardından, emekli zam farklarının yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2024 Ocak SSK, Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak?" İşte emekli zam farkı ödeme tarihleri...

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama: SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.