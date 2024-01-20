2024 Ocak zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri: Emekli zam farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaşlarında zam oranları belli oldu. Hatırlanacağı üzere emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 37.57 zam gelmişti. Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam yapılacağını duyurdu. Böylelikle, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseltilmiş oldu. Yaşanan bu gelişmeler, "Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2024 Ocak SSK, Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Ocak emekli tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşların yatacağı tarih...
Emekli zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon farkı ve ek yüzde 5 zam verilirken, emekli zammında artış oranı, yüzde 42,6'ya yükseltilmiş oldu. Emekli maaşınında zam oranlarının belli olmasının ardından, emekli zam farklarının yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2024 Ocak SSK, Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak?" İşte emekli zam farkı ödeme tarihleri...
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.
İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama:
SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.
ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ
Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz.
MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI TEMMUZ AYINDA EŞİTLENECEK
Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir.
Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifasedesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"
2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.
MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDENMEYE BAŞLADI!
Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı Resmi Gazete'de yayımlanırken zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri de belli oldu.
SSK emekli maaşları 17 Ocak, Bağ-Kur emekli maaşları ise 25 Ocak'tan itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Zamlı emekli maaşları, 17-28 Ocak günleri arasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Emekli zam farklarının ise, maaşların ödenmesinin ardından hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.