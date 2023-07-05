Zamlı emekli maaşlarının hesaba yatırılacağı tarih araştırması hız kazandı. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının 5 Temmuz günü açıklanmasıyla emekli maaş zammı da netleşti. Bu bağlamda SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü kulağı "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zamlı emekli maaşları ödeme tarihlerine dair son bilgiler...