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Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023: Zamlı maaşlar ne zaman yatırılacak?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını açıklamasının ardından gündemdeki yerini aldı. 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili tarih açıklaması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.İşte 2023 zamlı emekli maaşların ödeneceği tarih...

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  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Açıklama sonrasında zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamlı emekli maaşının ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA ODU!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 

    Emekli ikramiyesine 2 bin TL artış öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

    En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti. 
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ayrıca;

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." açıklamasında bulundu.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihleri açıkladı. Bakan Bilgin zamlı emekli maaşlarının Nisan ayı içerisinde ödeneceği ve toplamda 8.8 milyon emeklinin bu düzenlemeden yararlanacağını açıkladı
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
  • ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ödeme tarihi: Zamlı maaşların yatacağı tarih açıklandı! 2023 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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