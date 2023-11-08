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        Haberler Gündem ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ | 8 Kasım yeni sigara fiyatları listesi ile en ucuz sigara fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

        Sigaraya zam geldi! İşte zam sonrası 8 Kasım 2023 güncel sigara fiyatları listesi

        Sigaraya zam geldi... Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları listesi belli oldu. Geçtiğimiz ayın başında çeşitli sigara markalarına gelen zamlar sonrasında Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadelerini kullanarak yeni zammı açıklamıştı. Yapılan zamların ardından güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 8 Kasım Çarşamba günü en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:08
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        Sigaraya zam haberi gündemdeki yerini aldı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammına ilişkin açıklama yapmıştı. Sigaraya 5 TL'lik zam açıklaması sonrasında, "Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 8 Kasım zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri...

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        SİGARAYA ZAM GELDİ!

        Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ?

        Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamlar 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli olmuştu.

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        BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM YANSIDI

        7 Kasım Salı günü itibarıyla bir sigara grubuna daha zam yansıdı.

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        EN UCUZ SİGARA 52 TL OLDU

        Gelen son zamlarla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 58 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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        EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

        Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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