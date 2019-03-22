Gelecek sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluk hasretini dindirmeyi planlayan Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un haberine göre Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristian Zapata, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu 2 yıllık teklife sıcak bakıyor.

Milan'ın da sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunduğu 32 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılmak istediği ve Sarı-Lacivertliler'le anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

Kanarya'nın bonservis bedeli ödemeyeceği Zapata, bu sezon Milano ekibiyle çıktığı 17 maçta 1 gol kaydetti.